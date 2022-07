Verdachte aangehouden in zaak Weert

De politie kwam de verdachte op het spoor door technisch, tactisch en forensisch onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten

Brand

Zondagavond 10 juli werd het slachtoffer in de woning aangetroffen. In de woning heeft ook brand gewoed. Over de doodsoorzaak kan op dit moment geen verdere informatie gedeeld worden. De verdachte zit momenteel in beperkingen.

Getuigenoproep

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie kunnen geven over dit misdrijf. Ook als er nog camerabeelden beschikbaar zijn, dan ontvangt de politie deze graag. Informatie kan doorgegeven worden via 0800-6070. Anoniem kan ook via 0800-7000.

