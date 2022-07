Oplichter opgepakt die zich uitgeeft voor politieagent

De huishoudelijke hulp was aanwezig terwijl het slachtoffer telefonische contact had met de verdachte en vertrouwde het niet. De politie werd gewaarschuwd en wachtte in en bij de woning af tot de verdachte langs kwam. De man is in de woning aangehouden, daarbij ging de hij in verzet. Er moesten meerdere agenten aan te pas komen om hem over te brengen naar het politiebureau. Er is aangifte tegen de verdachte gedaan, hij is ingesloten voor verder onderzoek.

