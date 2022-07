Vijf verdachten aangehouden voor zware mishandeling de Hulk

Hoorn - De politie heeft inmiddels vijf verdachten aangehouden voor de zware mishandeling in recreatiegebied de Hulk op 18 juni. Twee mannen uit Hoorn werden op maandag 25 juli aangehouden. Een van hen werd gezien door surveillerende politiemensen bij station Kersenboogerd. Voor hem was een intern aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De verdachte nam direct de benen en de politiemensen hebben hem na een achtervolging te voet kunnen achterhalen. De andere is thuis aangehouden.