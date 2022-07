Politie houdt 15 verdachten van rellen ADO-Excelsior aan

Na afloop van de wedstrijd bestormden ADO Den Haag supporters het veld waarbij onder andere met zwaar vuurwerk, fakkels en andere voorwerpen naar het vak met Excelsior-supporters werd gegooid. Buiten het stadion werden ME'ers met stenen, straattegels, ijzeren staven, brandende voorwerpen en een uit de grond getrokken verkeersbord met paal en al bekogeld. Hierbij werden diverse ME'ers geraakt. Meerdere agenten raakten gewond en werden vervoerd naar het ziekenhuis. De politiehonden werden ook niet ontzien. Zo werd er met een kettingslot op de rug van een diensthond geslagen en werd er een brandende fakkel onder een hond gegooid.

Aanhoudingen

De politie deelde beelden van een aantal relschoppers via Team West, social media en op de website. Naar aanleiding van binnengekomen tips en het verdere onderzoek werden de afgelopen dagen 9 aanhoudingen verricht en zijn 6 verdachten aangehouden nadat zij een brief kregen om zich te melden op een politiebureau. De aangehouden verdachten zijn mannen van tussen de 16 en 50 jaar oud uit Rijswijk, Zoetermeer, Den Haag, Naaldwijk, Honselersdijk, Nootdorp, Leidschendam en De Lier. Een deel van deze verdachten is voorgeleid bij de rechtercommissaris en moeten binnenkort voor de raadkamer verschijnen. Een aantal anderen kreeg een dagvaarding. De teller staat in totaal op 23 aangehouden verdachten, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De recherche blijft onderzoek doen naar meer verdachten.

Informatie

Herkent u een persoon op de beelden of andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u ook contact opnemen met het Team Criminele Inichtingen (TCI) 06- 57876279.