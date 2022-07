Politie onderzoekt schietincident in Leeuwarden

Camerabeelden

We willen graag meer weten over deze auto. Zo hebben we op dit moment gedeeltelijk wel de vluchtroute, maar weten we nog niets over de mogelijke aanrijroute. We hopen dan ook dat buurtbewoners beschikken over beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of een dashcam. Dat geldt ook van omwonenden van het Europaplein. We willen iedereen met mogelijk beelden vragen om dit even terug te kijken tussen 19:00 en 20:00 uur en dan vooral rond 19:30 uur. Als daarop een kleine zwarte personenauto, of iets anders verdachts op te zien is, dan horen we dat graag.

Getuigen

Naast het sporenonderzoek op drie locaties, zijn we ook met een buurtonderzoek gestart. We hebben al met veel getuigen gesproken en we hopen nog in contact te komen met meer getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor dit onderzoek? Of heeft u beelden? Vul dan het onderstaande tipformulier in, of bel naar de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.