Gezondheidscentrum Aelbrechtskade meerdere keren beschoten

Half vier ‘s ochtends hoorden buurtbewoners meerdere knallen op de Aelbrechtskade. Ze belden het alarmnummer. Agenten vonden kogelinslagen in een pand van het Gezondheidscentrum. Op de grond lagen meerdere hulzen. Het is onduidelijk waarom het pand is beschoten.



Er lopen nog politie-onderzoeken naar beschietingen van andere panden in de Aelbrechtskade. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen die een verband tussen de beschieting van vannacht en de eerdere beschietingen op de andere panden doet vermoeden.



Heeft u rond half vier dinsdagochtend iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Aelbrechtskade? Heeft u een deurbelcamera of dashcam in deze omgeving waar rond die tijd iemand op te zien is? Heeft u informatie over een mogelijke aanleiding? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt uw tip achter laten onder dit bericht of bellen met 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u bellen met 0800-7000. Heeft u informatie die u vertrouwelijk wilt delen met het Team Criminele Inlichtingen bel dan 088 - 661 77 34