Aanhoudingen na aantreffen 200 kilo zwaar professioneel vuurwerk

Het Team Milieu van de politie Noord-Nederland had informatie dat het duo mogelijk illegaal handelde in zwaar vuurwerk. Daarop is besloten om samen met het flexteam in Friesland en het pseudokoopteam in Noord-Nederland een geregisseerde aankoop te doen in Heerenveen. Tijdens deze aankoop, die plaatsvond op 5 april, zijn beide verdachten op heterdaad aangehouden.

Vuurwerk in woning

Vervolgens zijn op verschillende locaties zoekingen gedaan. In een bedrijfspand, een voertuig en een woning werden partijen zwaar vuurwerk gevonden, waaronder cobra’s. In de woning waar deze explosieven werden aangetroffen, verblijven ook kinderen. De politie heeft naast het vuurwerk ook contant geld, twee auto’s en twee telefoons in beslag genomen. De verdachten zitten niet meer vast en ze moeten zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.

Meer dan 1.000 kilo

In het vervolgonderzoek is op meerdere locaties in Nederland nog eens ruim 1.000 kilogram professioneel vuurwerk in beslag genomen. Zo stuitte de politie in een pand in Amersfoort op zeker 700 kilo zwaar professioneel vuurwerk. Hiervoor is een 43-jarige man uit Amersfoort aangehouden. In Voorburg werd een 15-jarige verdachte aangehouden, die 115 kilo professioneel vuurwerk, bedoeld voor illegale handel, op zijn slaapkamer en zolder had liggen. Een 27-jarige man uit Tilburg is aangehouden omdat hij wordt verdacht van het leveren van vuurwerk aan de 15-jarige. In een door hem gehuurde bestelbus werd 200 kilo vuurwerk aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat deze 27-jarige Tilburger in ieder geval ook in verband kan worden gebracht met een levering van professioneel vuurwerk in Noord Nederland.

Levensgevaarlijk

Alle verdachten hebben grote hoeveelheden zwaar, professioneel vuurwerk voorhanden gehad. Wanneer dit vuurwerk niet op de juiste manier wordt afgestoken, kan dit tot ernstig letsel (of erger) leiden bij omstanders en diegene die het vuurwerk afsteekt. Ook de materiële schade die wordt veroorzaakt door het afsteken van dit vuurwerk is groot en veroorzaakt jaarlijks vele miljoenen euro’s schade. Bovendien ziet de politie vaak dat zwaar vuurwerk niet op de juiste manier wordt opgeslagen. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag vormen een risico. Je zult maar naast iemand wonen of werken die honderden kilo’s aan dit soort explosieven heeft opgeslagen.

Criminele doeleinden

Opsporing van vuurwerk heeft gedurende het hele jaar de volle aandacht van de politie. De inzet is gekanteld van een periodieke aanpak rond oud en nieuw naar een continue aanpak. Daarbij richt de politie zich niet alleen op de eindgebruikers en de lokale handel, maar ook op de handelsnetwerken daar achter. Het zware vuurwerk wordt vaak gebruikt voor criminele doeleinden, vandalisme en het bestoken van hulpverleners.

Ziet u signalen van een vuurwerkhandel of –opslag?

Het vuurwerk dat in beslag is genomen, wordt vernietigd. Het kan dus geen gevaar meer vormen of overlast veroorzaken. Weet u dat iemand vuurwerk verhandelt of dat ergens (zwaar) vuurwerk is opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Meer informatie over vuurwerk vindt u hier.