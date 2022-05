Straatwaarde inbeslaggenomen drugs blijkt ruim twaalf miljoen euro

De politie kwam de drugs op het spoor na een melding van een getuige. Deze persoon zag dat er vanuit een vrachtwagen goederen werden overgezet in een bestelbus. De politie trof in de laadruimte van de vrachtwagen tussen de 15 en 20 tassen aan die gevuld bleken te zijn met harddrugs. Uit onderzoek is gebleken dat het hier in totaal om circa 500 kilogram Ketamine ging met een straatwaarde van € 25,- euro per gram Daarmee komt de straatwaarde van de in beslaggenomen partij op ongeveer € 12.500.000,- .