Sedar (13) zoekt ‘zelf’ zijn moordenaar

Oude schoolmaatjes

En wat laat je dan iemand doen, in zo’n deepfakevideo? ‘Voetbal was alles voor Sedar’, vertelt Daan. ‘Hij had de droom om profvoetballer te worden. De video móest op een voetbalveld plaatsvinden, dat was meteen duidelijk.’ Er wordt een acteur ingeschakeld die veel op Sedar lijkt. Hij is ook lang en slank gebouwd. De acteur zal tijdens de opnames tussen de geliefden van de vermoorde jongen doorlopen. Later wordt de deepfake, met onder meer het het gezicht van Sedar, in de video gemonteerd.

Dan komt de opnamedag. Alle nabestaanden komen samen om de video op te nemen. Voor het eerst sinds de begrafenis twintig jaar geleden. ‘Het is dan heel tastbaar dat een lief, ambitieus jongetje door pure pech om het leven is gekomen’, vertelt Daan over die bijeenkomst. ‘Je ziet hoe al zijn oude schoolmaatjes stoere dertigers zijn geworden. Sedar is dertien gebleven.’