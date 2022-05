Getuigen gezocht beroving Hilversum

De 51-jarige man had de telefoon op marktplaats aangeboden. Met een potentiële koper werd een afspraak gemaakt en rond 16.15 uur werd er aangebeld bij de woning op de Poolsterstraat. Toen de potentiële koper de telefoon in zijn hand had om hem te bekijken rende hij er met de telefoon snel vandoor richting de Meteorenstraat. De 51-jarige man is direct achter de verdachte aangerend en zag dat hij de Orionlaan in rende. De man wist hem in te halen op de Rigelstraat. Hierop bedreigde de verdachte de man met een wapen waardoor hij ervandoor kon gaan.

De verdachte is vervolgens te voet gevlucht via de Radiostraat naar de Kamerlingh Onnesweg. Uiteindelijk ging hij er vandoor in een witte auto.

Signalement

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

(licht) getinte jongeman

Rond de 20 jaar oud

Ongeveer 1.90 meter lang

Normaal postuur

Krullend opgeschoren zwart haar met een baardje

Droeg een blauwe spijkerbroek met scheur in de linker broekspijp, een meerkleurig jasje en lichte sportschoenen

Iets gezien?

De recherche onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor de beroving en werkt daarbij samen met Marktplaats. Heeft u de verdachte voor of na de beroving zien lopen? Of heeft u (deurbel) camerabeelden waarop de verdachte te zien is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Mocht u beeldmateriaal hebben dan kunt u deze direct uploaden via onderstaand tipformulier.

Tips om overval via Markplaats te voorkomen

Elke maand verkopen miljoenen mensen hun soms kostbare spullen via internet aan andere particulieren. Helaas zullen er altijd mensen zijn die de boel moedwillig oplichten of erger, zoals gisteren in Hilversum. Samen met het Openbaar Ministerie, Marktplaats, banken en internetserviceproviders werken wij aan het terugdringen van dit soort criminaliteit.

Hoewel dit soort overvallen helaas niet altijd te voorkomen is, zijn er tal van tips om de kans zo klein mogelijk te maken. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om vragen, biedingen en betalingen altijd via Marktplaats Berichten te laten verlopen. Mensen met slechte bedoelingen willen zo min mogelijk sporen achterlaten en proberen onderling contact buiten Marktplaats te houden, bijvoorbeeld via Whatsapp of telefoon. Daarnaast kan je degene met wie je handelt controleren via Check de (ver)koper op de website van de politie of via Google, social media en internetfora.