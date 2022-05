Verdachte conflict Enkhuizen aangehouden

Zondagavond 1 mei ontstond er op het Poortland in Enkhuizen een conflict tussen twee mannen. De aanleiding was een parkeerprobleem. De politie heeft eerder een bericht geplaatst over dit incident: https://www.politie.nl/nieuws/2022/mei/2/04-man-gewond-na-conflict-in-enkhuizen.html

2022084936