Aanhouding in onderzoek naar dood Xavier

Sittard - In het onderzoek naar de dood van Xavier Durlinger is dinsdagochtend een 19-jarige man uit Sittard aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Xavier. Aangezien de verdachte in beperkingen zit, wordt er op dit moment geen aanvullende informatie verstrekt.