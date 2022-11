Mishandeling van 64-jarig slachtoffer vanavond in Team West

Inbraak bedrijf Platinaweg in Den Haag

Begin augustus werd ingebroken bij een bedrijfspand aan de Platinaweg in Den Haag. Bij deze inbraak zijn bankpassen meegenomen, waarmee later op verschillende plekken in Den Haag geld is opgenomen. In de uitzending worden camerabeelden van de pinner getoond. Deze pintransacties vonden plaats in de nacht van zondag 7 op maandag 8 augustus.

Wie weet meer over de ontvoering van een Chileense man?

De 41-jarige Chileen was tijdelijk in Nederland vanwege werk. Op 7 september 2022 was hij op Rotterdam Centraal Station waar hij bij een aantal mannen in de auto stapte. Die mannen brachten hem over naar een woning in Den Haag waar hij twee weken tegen zijn wil werd vastgehouden en mishandeld. De politie zoekt mensen die op wat voor manier dan ook meer weten over deze ontvoering en mishandeling. Lees hier meer.

Gestolen goederen Voorhout

In een woning in Voorhout vond op woensdag 14 september een poging inbraak plaats. De verdachte werd korte tijd later op heterdaad aangehouden. De verdachte had een rugtas bij zich met daarin enkele goederen en sieraden die niet afkomstig waren van deze woninginbraak. De verdachte was ook betrokken bij een woninginbraak in Enschede. Toen kon hij ontkomen, liet hij zijn rugtas achter. In die rugtas zaten ook enkele goederen waaronder sieraden. Het is heel goed mogelijk dat deze verdachte door het hele land actief is als inbreker. Vorige week toonden we al een deel van de sieraden, deze week tonen we foto’s van andere sieraden die zijn aangetroffen.

