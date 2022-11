Brutale beroving in Opsporing Verzocht

Het slachtoffer, een 89-jarige vrouw werd vanaf de supermarkt gevolg naar haar woning op het Recessenplein. Daar werd de vrouw op brutale wijze en op klaarlichte dag beroofd. Met haar pinpas werd later 800 euro buitgemaakt. Lees hier meer terug op deze zaak.

Eind september werden de beelden van de twee verdachten vrijgegeven in een SpeurMee-video. Omdat dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid heeft, worden beelden van de verdachten van deze brutale beroving aanstaande dinsdag vrijgegeven via het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Opsporing Verzocht is dinsdag 22 november om 20:30 uur terug te zien op NPO1.