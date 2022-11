Verdachte aangehouden na steekincident

Rond 17:00 zondagmiddag heeft er een steekincident in Veeningen plaatsgevonden. Een van de slachtoffers was door omstanders al naar het ziekenhuis vervoerd met verwondingen aan zijn arm en knie. Dit betrof een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het tweede slachtoffer, een man van 39 jaar uit gemeente De Wolden, is later ook overgebracht naar het ziekenhuis met verwondingen aan zijn hand.

De verdachte was na het steekincident nog in de woning aanwezig en kon door de agenten worden aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man uit gemeente De Wolden. Hij is meegenomen naar een politiebureau waar hij wordt gehoord over zijn betrokkenheid. De toedracht van het steekincident wordt onderzocht.