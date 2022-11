Verdachte aangehouden in onderzoek naar woningoverval

In de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 november werd een 80-jarige man in zijn woning aan de Helleberg in Veldhoven overvallen. Het slachtoffer raakte daarbij behoorlijk gewond en moest naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen.

Onderzoek

Uiteraard is de politie direct een onderzoek gestart naar deze overval. Daarbij werd al snel duidelijk dat de dader de auto van het slachtoffer had meegenomen. Deze werd vervolgens als gestolen geregistreerd.

Aanhouding

Op vrijdagmiddag rond 15.00 uur kreeg de politie in Tilburg een melding dat op de Hasseltweg een jongeman lag te slapen in een auto. Toen zij hem controleerden ontdekten ze al snel dat het om de auto ging die bij de overval in Veldhoven was gestolen. Daarop is de 18-jarige Rotterdammer aangehouden en de wagen in beslag genomen. We doen op dit moment verder onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de overval.