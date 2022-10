Nieuwe aanhoudingen in onderzoek naar diefstal met geweld Amersfoort

De verdachten slopen afgelopen juli de woning binnen en troffen daar de bewoonster aan. De vrouw werd gedwongen tot het afstaan van haar pinpas waarmee vervolgens meerdere malen werd gepind. Diezelfde week werd een verdachte, een 16-jarige jongen uit Hilversum gearresteerd. Deze verdachte is destijds heengezonden en maakt nog steeds onderdeel uit van het onderzoek.

Nieuwe arrestaties

Dinsdagochtend 11 oktober zijn er in Hilversum twee nieuwe aanhoudingen verricht. De verdachten, twee mannen van 19 en 20 jaar oud, zijn in hun woonplaats Hilversum gearresteerd. Bij de arrestatie zijn ook de telefoons in beslag genomen. Beide verdachten worden in verband gebracht met de gewelddadige diefstal in Amersfoort. De verdachten zitten momenteel in hechtenis voor verder verhoor.