Aanhouding in onderzoek Rolex-overvallen in Amersfoort

Meerdere aanhoudingen niet uitgesloten

De politie heeft sterke aanwijzingen dat de reeks overvallen in Amersfoort met elkaar in verband staan. De politie sluit meerdere aanhoudingen dan ook niet uit en roept nog steeds getuigen op om zich te blijven melden.



Meld je info

De politie blijft graag in contact komen met getuigen. “We zijn ervan overtuigd dat er met name onder jongeren veel informatie over deze zaken circuleert. We doen nadrukkelijk een beroep aan deze jongeren om die informatie ook met ons te delen.”



Heb je informatie? Weet je meer? Of weet je bijvoorbeeld een voornaam? Meld het dan! Elke naam of informatie kan nuttig zijn om het onderzoek te helpen. Voor het tipformulier klik hier. Ook kan je het gratis doorbellen via 0800 – 6070. Wil je het helemaal anoniem melden? Meld het dan via MeldMisdaadAnoniem: 0800 – 7000.



Teruglezen over de overvallen kan door hier te klikken.