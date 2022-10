Aanhouding in onderzoek naar dodelijk steekincident

Omstreeks 22.45 uur die woensdagavond kreeg de politie een melding dat er een vechtpartij zou plaatsvinden op de Parallelweg in Beverwijk. Al snel werd duidelijk dat het een steekincident met meerdere personen betrof. Drie mannen raakten gewond en werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Een 20-jarige man uit Purmerend overleed later die avond aan zijn verwondingen. Er werd direct een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing op het onderzoek gezet.



Vandaag heeft de politie een 21-jarige man uit Hilversum aangehouden. De betrokkenheid van de Hilversummer bij het steekincident wordt nader onderzocht. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zit in volledige beperkingen. Daarom wordt op dit moment geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt. De recherche zet het onderzoek naar het steekincident voort. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



2022218384