Opnieuw woningen beschadigd

Vergissing

De politie houdt er rekening mee dat de schoten vorige week abusievelijk waren gericht op de eerste woning. Mogelijk dat de daders zijn teruggekomen om de bewoners van de woning, waar de voordeur is opgeblazen, te bedreigen. De recherche stelt een onderzoek in. Naast dat een buurtonderzoek wordt ingesteld, is de politie op zoek naar getuigen of beelden, die kunnen helpen om de daders op te sporen. Hebt u informatie of beelden? Bel de politie: 0900-8844 of app 06-1220 7006. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2022257583.