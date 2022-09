Aanhouding na poging overval eetcafé

Op die vrijdag in september liep om 22.15 uur een jongeman het eetcafé binnen gewapend met een mes. Hij bedreigde het aanwezige personeel en wilde geld hebben. De poging overval mislukte en de dader ging er snel vandoor. Na een zoekslag in de omgeving werd hij niet meer aangetroffen.

De verdachte, een 15-jarige jongen uit de gemeente Hollands Kroon, werd maandagavond 12 september aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Inmiddels is hij in verzekering gesteld. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie zet het onderzoek voort.

2022188008