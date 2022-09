Beelden ADO relschoppers in Opsporing Verzocht

Na afloop van de wedstrijd bestormen ADO-supporters het veld waarbij ze onder andere zwaar vuurwerk, fakkels en andere voorwerpen naar het vak met Excelsior-supporters gooien. Buiten het stadion worden ME'ers met stenen, straattegels, ijzeren staven, brandende voorwerpen en een uit de grond getrokken verkeersbordpaal bekogeld. Hierbij raken diverse ME'ers gewond. Ook de politiehonden worden niet ontzien. Zo krijgt een politiehond een klap met een kettingslot op zijn rug en krijgt een andere hond een brandende fakkel onder zich gegooid.

Stadionverboden

Inmiddels zijn er, na intensieve samenwerking met ADO Den Haag, de KNVB en het Openbaar Ministerie, tot nu toe ruim 50 landelijke stadionverboden uitgereikt door de KNVB. De duur van deze stadionverboden variëren van 12 maanden tot meerdere jaren, waarbij er ook verschillende stadionverboden zijn opgelegd van meer dan tien jaar. De komende periode zullen hier nog een flink aantal stadionverboden bijkomen. Naast deze landelijke stadionverboden zijn er door ADO Den Haag ook nog voorwaardelijke stadionverboden opgelegd.

Opnieuw beelden

Vanavond toont de politie opnieuw beelden van relschoppers in Opsporing Verzocht. Eerder zijn er beelden getoond in het regionaal opsporingsprogramma Team West, sociale media en op de website. Naar aanleiding van de binnengekomen tips en het verdere onderzoek werden de verdachten aangehouden, uitgenodigd en gehoord. Van de reeds gehoorde verdachten zijn er door het Openbaar Ministerie in het najaar politie rechtszittingen gepland.

Informatie

Herkent u een persoon op de beelden of andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u ook contact opnemen met het Team Criminele Inichtingen (TCI) 06- 57876279.

Opsporingsprogramma’s

De politie werkt met verschillende lokale en regionale omroepen samen op het gebied van opsporingscommunicatie. Bij opsporingsprogramma's wordt u gevraagd om mee te helpen bij het oplossen van misdrijven. Regelmatig worden in de opsporingsprogramma’s camerabeelden van verdachten getoond, zoals bij bovengenoemde zaak.