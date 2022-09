Overval winkel in Den Haag vanavond bij Opsporing Verzocht

Op maandag 13 juli rond 10.45 uur is een winkel aan de Goeverneurlaan in Den Haag overvallen. Een medewerkster wordt door een gemaskerde man met een mes bedreigd. De overvaller eist geld uit de kassa en moet het geld in de meegebrachte plastic tas stoppen. In de uitzending worden er camerabeelden van deze overvaller getoond.

Mishandeling Turfmarkt Leiden



Op zondag 19 juni is een 18-jarige man gewond geraakt bij een vechtpartij op de Turfmarkt in Leiden. Rond 05.00 uur was het latere slachtoffer wat gaan eten met twee vrienden in een eetgelegenheid op de Haarlemmerstraat. In dezelfde eetgelegenheid zaten ook drie andere mannen, er ontstond tussen de twee groepen een dreigende sfeer. Op de Turfmarkt raken de twee groepen met elkaar op de vuist. Bij deze vechtpartij wordt het latere 18-jarige slachtoffer door een van de drie mannen uit de andere groep met een scherp voorwerp op zijn wang geslagen. Hij doet dit met zoveel kracht en geweld dat hij letterlijk een gat in de wang van de 18-jarige slaat. We willen ook graag in contact komen met twee belangrijke getuigen: Twee meisjes lijken de mannen ter verantwoording te roepen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Overval drankwinkel Den Haag



Op zaterdag 23 juli rond 20.00 uur is een drankwinkel aan de Bankastraat in Den Haag overvallen. De overvaller heeft onder bedreiging van een groot mes een geldbedrag en een fles Bacardi Spice buitgemaakt. De overvaller is opvallend gekleed in een felgekleurde zwembroek en een zwartkleurige bodywarmer. De verdachte ging er na de overval vandoor op een zwarte vouwfiets. In de uitzending worden er camerabeelden van deze overvaller getoond.

ADO relschoppers in beeld

Op zondag 29 mei vonden er tijdens en na de voetbalwedstrijd ADO-Excelsior, ongeregeldheden bij het ADO stadion plaats. Na afloop van de wedstrijd hebben ADO DeN Haag supporters het veld bestormd waarbij onder andere met zwaar vuurwerk, fakkels en andere voorwerpen naar het vak met Excelsior supporters werd gegooid. Buiten het stadion werden ME'ers met stenen, straattegels, ijzeren staven, brandende voorwerpen en een uit de grond getrokken verkeersbord met paal en al bekogeld. Hierbij werden diverse ME'ers geraakt. De politie honden werden ook niet ontzien. Zo werd er met een kettingslot op de rug van een diensthond geslagen en werd er een brandende fakkel onder een hond gegooid. Vanavond in Opsporing Verzocht tonen we camerabeelden van de relschoppers waarvan de identiteit nog niet is vastgesteld.

Resultaten van vorige uitzending

Kort na de uitzending van Team West vorige week meldde zich een verdachte in de zaak van de zware mishandeling in Leiden.

Deel uw tips en/of beelden

Kijk vanavond naar Team West en Opsporing Verzocht voor meer informatie en deel uw tips. Uw hulp maakt het verschil in deze zaken. Wellicht herkent u een verdachte of heeft u andere informatie die u kunt delen.