Overvaller bedreigt 16-jarige stagiair met een mes

De overval in de garage vond plaats rond 16:00 uur in de middag. De 16-jarige jongen is op dat moment alleen in de showroom aanwezig als hij een tijdje een man tussen de auto’s buiten ziet rondlopen. Als de man uiteindelijk binnen loopt gaat de stagiair al klaar staan om hem te ontvangen. Ineens haalt de man een mes tevoorschijn en bedreigt hem. Hij eist geld, maar dat is er niet. De overvaller draagt donkere kleding, een zwart Nike Tech vest met capuchon en een zwarte broek en zwarte sneakers. De man is ongeveer 1.75-1.80 meter lang en tussen de 18-25 jaar oud.

Niet alleen kunt u vanavond helpen met het bekijken van beelden van de overval op de garage in Leiden, maar ook door het mee kijken naar beelden van drie andere zaken. We tonen beelden zien van twee zakkenrollers die een 85-jarige vrouw bestolen. Ook laten we een pinnend persoon zien die een ouder echtpaar uit het Westland oplichtte en hun bankpassen afnam. In Opsporing Verzocht tonen we camerabeelden van twee woningovervallers die toesloegen op de Stavangerstraat in Den Haag (meer informatie).

Kijk vanavond naar Team West en Opsporing Verzocht voor meer informatie en deel uw tips. Uw hulp maakt het verschil in deze zaken. Team West wordt vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag worden nog een aantal herhalingen uitgezonden. Opsporing Verzocht is vanavond te zien om 20.30 uur op NPO 1 en wordt woensdag om 13.20 uur herhaald.