Oproep getuigen steekincident

De steekpartij vond rond 12.45 uur plaats bij een veldje nabij de Arena. De politie startte direct met een zoekactie in de omgeving naar de dader(s). Ook spreekt de politie met getuigen. Het slachtoffer is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend.

Beelden gevraagd

Getuigen of personen met meer informatie die nog niet met de politie hebben gesproken, kunnen contact opnemen met de politie via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Als getuigen beelden hebben van de vechtpartij en/of het steekincident, kunnen zij die via het onderstaande formulier uploaden.