Doortastend optreden van buurmannen: oplichting voorkomen!

Waarschuw ouderen in uw omgeving

Dit soort bankpasfraude komt regelmatig voor. De politie adviseert mensen om elkaar –met name senioren- te waarschuwen voor dergelijke oplichtingspraktijken. In dit geval werd prima gehandeld de buurmannen en de familie van het slachtoffer. Lees hier de tips.

Voorkom oplichting: wees alert!

Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.

Geef geen toegang tot uw computer aan ‘medewerkers’ die u bellen en installeer geen software op hun verzoek. Voor meer informatie, zie -> https://www.politie.nl/informatie/hoe-gaat-de-oplichter-te-werk.html

Dreigt u slachtoffer te worden? Bel direct met de politie via 112.

Toch slachtoffer geworden?

Mocht u toch slachtoffer zijn geworden van oplichting, doe dan altijd aangifte bij de politie. Dit kan door een afspraak te maken via 0900-8844 of digitaal aangifte te doen via internet. Bel ook direct uw bank en volg de aanwijzingen van de bankmedewerker. Deel daarnaast uw verhaal met vrienden en kennissen. U hoeft zich niet te schamen, u bent zeker niet de enige die dit overkomt. Zo kunt u helpen met voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.

2022183978