Bankpasfraudeur aangehouden die zich voordeed als postbezorger

Werkwijze

De man had een nogal opvallende werkwijze waarbij hij zich voordeed als postbezorger. Hij belde de slachtoffers op, zogenaamd over een niet-bezorgd pakketje. Dit pakje werd alsnog bezorgd en de ontvangers moesten aan de deur €1 pinnen op een mobiel pinapparaat. Tijdens die handeling keek de verdachte de pincode af en verwisselde daarna de bankpas van het slachtoffer voor een andere, eveneens gestolen, bankpas van een voorgaand slachtoffer.



Meerdere oplichtingszaken

Met de gestolen bankpassen pinde de verdachte grote bedragen. Bij een aankoop in een kledingwinkel in Enkhuizen werd de verdachte vastgelegd op camera. Dankzij andere beelden van de auto waarin verdachte wegreed, had de politie niet alleen een gezicht maar ook een kenteken. Zo kwam de 24-jarige Amsterdammer in beeld. Hij bleek betrokken bij meerdere oplichtingszaken, ook bij zaken buiten de eenheid Noord-Holland. Hier paste hij dezelfde werkwijze toe.



Voorarrest

De man werd uiteindelijk op heterdaad betrapt toen hij in Utrecht een telefoon wilde kopen met een door oplichting verkregen pinpas. Bij zijn aanhouding had verdachte nog vier bankpassen bij zich die niet van hem waren. De verdachte, die eerder een voorwaardelijk celstraf van zes maanden kreeg opgelegd voor vergelijkbare feiten, zit inmiddels in voorarrest. Woensdag 7 september beslist de raadkamer van de rechtbank of de verdachte langer vast blijft zitten.



Waarschuw ouderen in uw omgeving

Dit soort bankpasfraude komt regelmatig voor. De politie adviseert mensen om elkaar – met name senioren - te waarschuwen voor dergelijke oplichtingspraktijken. Lees hier de tips.



Voorkom oplichting: wees alert!

Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.

Geef geen toegang tot uw computer aan ‘medewerkers’ die u bellen en installeer geen software op hun verzoek. Bekijk hier meer uitleg over de werkwijze van oplichters. Dreigt u slachtoffer te worden? Bel direct met de politie via 112.



Toch slachtoffer geworden?

Mocht u toch slachtoffer zijn geworden van oplichting, doe dan altijd aangifte bij de politie. Dit kan door een afspraak te maken via 0900-8844 of digitaal aangifte te doen via internet. Bel ook direct uw bank en volg de aanwijzingen van de bankmedewerker. Deel daarnaast uw verhaal met vrienden en kennissen. U hoeft zich niet te schamen, u bent zeker niet de enige die dit overkomt. Zo kunt u helpen met voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.



2022095511