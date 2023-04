Identiteit overleden persoon in Koedijk bekend

De politie is nog volop bezig met het onderzoek om te kunnen achterhalen wat er precies is gebeurd.

Gevonden jas

In eerdere berichtgeving meldden wij dat er aan de Isarstraat tijdens het onderzoek door de politie een jas was gevonden. Inmiddels weten wij dat deze jas van het slachtoffer was. Wij danken iedereen die heeft meegedacht om duidelijkheid te krijgen over de jas.

Getuigenoproep

Wij roepen mensen nogmaals op om informatie met de politie te delen. Hebt u iets gehoord of gezien in de omgeving van het Klippad wat te maken kan hebben met de overleden persoon? Neem dan contact op via het telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Wilt u liever anoniem melding maken? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2023074595