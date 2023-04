Tweede verdachte aangehouden na steekincident Lent

Ook na deze tweede aanhouding gaat het onderzoek onverminderd voort. Enkele uren na het steekincident op de Lentse Warande, werd al een man van 30 uit Wijchen aangehouden. Eerder deze maand is al besloten dat deze verdachte in elk geval nog 90 dagen langer in voorlopige hechtenis blijft.

