Aanhouding schietincident Oss

Oss - Op maandagochtend is er een 27-jarige inwoner van Oss aanhouden. Wij verdenken hem ervan dat hij een rol heeft gespeeld in het fatale schietincident op 14 april 2022 aan de Leeuwerikhof in Oss. De man werd in alle vroegte in een woning in zijn woonplaats aangehouden. De man is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten.