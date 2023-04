Opsporing Verzocht: man neergeschoten op straat

Nederland - Een moeder die haar neergeschoten zoon vindt op straat. Hartverscheurend. Het gaat hier over een schietincident op 20 april in Houten, waarbij de 37-jarige Rishi Rampadarath het leven laat. Via Opsporing Verzocht roept de politie de hulp van burgers in om deze zaak op te lossen.