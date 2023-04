Beslag op loslopende hond Nablo opgeheven

De politie had zondagavond 2 april de hond na behandeling door een dierenarts in beslag genomen om meer gevaar te voorkomen. Vandaag (maandag) hebben agenten van de dierenpolitie - door een goede samenwerking en in contact met de opvang van Nablo - met succes aan een passende oplossing gewerkt. Hierdoor was het niet langer noodzakelijk om de hond in beslag te houden. Omdat er nu voldoende waarborgen zijn om herhaling te voorkomen, is daarmee de bemoeienis van de politie over de hond afgerond.