Aanhouding in onderzoek dood Xavier Durlinger

Nadat de destijds 19-jarige Xavier op 12 mei vorig jaar door zijn moeder als vermist werd opgegeven, werd zijn levenloze lichaam op 19 mei op de Kollenberg in Sittard aangetroffen. Sindsdien is er door het onderzoeksteam onder leiding van het Openbaar Ministerie Limburg maandenlang onafgebroken geïnvesteerd in het onderzoek naar de omstandigheden van zijn overlijden. Tientallen getuigen zijn gehoord, honderden uren aan beeldmateriaal werd onderzocht, er werd fysiek en digitaal buurtonderzoek verricht, sporen werden onderzocht en er werd DNA-onderzoek ingezet. Daarnaast zijn er ook diverse zoekingen verricht en werd het publiek meermaals om hulp verzocht. Dat gebeurde tot nu toe al vier keer in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Ook vanuit de media is er veel aandacht geweest voor het overlijden van de destijds 19-jarige Xavier. Lees alles over het onderzoek terug in dit dossier op politie.nl.

Dit onderzoek leidde uiteindelijk in de richting van een 23-jarig man uit Sittard. Hij is maandag aangehouden op verdenking van moord c.q. (gekwalificeerde) doodslag (gekwalificeerde doodslag: wanneer iemand een ander om het leven brengt om een strafbaar feit te verbergen). Op dinsdag 7 maart werd er in Opsporing Verzocht nog beeld gedeeld van een fietser die vastgelegd was op diverse camerabeelden. De oproep leverde meer dan 120 tips van kijkers op. Zo waren er tips over de mogelijke identiteit van de persoon, over de fiets en over de rugzak die de persoon bij zich had.

De aangehouden persoon wordt ervan verdacht de betreffende fietser te zijn. De fiets in kwestie heeft dusdanig veel overeenkomsten met de fiets van het slachtoffer dat het onderzoeksteam er op dit moment vanuit gaat dat de fiets in kwestie inderdaad de fiets van Xavier Durlinger was. De aangehouden verdachte zit in beperking. Daarom kan er op dit moment niet meer informatie vrijgegeven worden.

Het onderzoeksteam wil het publiek bedanken voor alle tips en informatie die ze tot nu toe mocht ontvangen. Dit alles levert een wezenlijke bijdrage aan het onderzoek naar de dood van Xavier.