Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar dode man

De verdachte is in het onderzoek naar de omstandigheden rondom de dood van het slachtoffer in beeld gekomen bij het rechercheteam. De rechercheurs doen verder onderzoek naar haar mogelijke betrokkenheid. Op dit moment kunnen we vanwege het onderzoeksbelang geen verdere details bekend maken. De vrouw wordt vrijdag 7 april voorgeleid bij de rechter-commissaris. Eerder werd een man uit Bergen op Zoom aangehouden. Hij zit nog vast.

