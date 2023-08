Verdachte aangehouden na dodelijk schietincident Den Helder

Alkmaar - De politie heeft in het onderzoek naar een dodelijk schietincident in Den Helder een 26-jarige man aangehouden. Het fatale incident vond plaats in de nacht van zaterdag 5 augustus voor een horecagelegenheid aan de Bassingracht in Den Helder. Na dagenlang intensief onderzoek naar de verblijflocatie van de verdachte, wiens identiteit bekend was bij de politie, heeft hij zichzelf op dinsdag 8 augustus gemeld bij de politie. Daarop is hij aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident.