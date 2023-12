Zeven aanhoudingen voor productie van verdovende middelen

Het rechercheonderzoek naar de productie van verdovende middelen startte na een anonieme melding. In dit onderzoek werden in een pand in Oudehaske in augustus 2023 sporen aangetroffen die aantoonden dat er een grote hennepkwekerij in dat pand aanwezig moet zijn geweest. Nader onderzoek leidde vervolgens naar vier verdachten, die vanochtend zijn aangehouden. Bij de aanhoudingen en doorzoekingen gisteren werkten politieagenten van de Eenheid Noord-Nederland samen met collega’s uit Noord-Holland en van de Landelijke Eenheid.

Drugslab aangetroffen

Tijdens het onderzoek stuitten de agenten in de Einsteinstraat in Heerhugowaard op een drugslab. Er werden grondstoffen voor synthetische drugs aangetroffen, maar ook materialen die wijzen op de productie van drugs. Het vermoeden bestaat dat in het pand daadwerkelijk drugs werden geproduceerd. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) onderzoekt de locatie. Het lab zal ontmanteld worden. Het onderzoek van LFO zal verdere duidelijkheid moeten verschaffen over welke verdovende middelen hier geproduceerd zijn. De politie doet nader onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor deze productielocatie.

Aanhoudingen

Vanochtend zijn een 44-jarige man uit Zaandam, een 51-jarige man uit Heerhugowaard, een 31-jarige man uit Heerhugowaard, een 25-jarige man uit Heerhugowaard en een 24-jarige man uit Heerhugowaard aangehouden. Daarnaast werden bij het drugslab in Heerhugowaard ook twee personen zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

Geld en goederen in beslag genomen

Na de aanhoudingen zijn de woningen van de verdachten en diverse andere panden doorzocht, waarbij agenten in Heerhugowaard dus stuitten op een drugslab. Er is beslag gelegd op contant geld, vermogen en verschillende goederen, waaronder bankrekeningen, een ‘cryptowallet’ en garageboxen. Ook werden er voertuigen, vuurwapens, verdovende middelen, mobiele telefoons, luxegoederen en andere gegevensdragers voor onderzoek in beslag genomen.

De verdachten worden vandaag verhoord en zitten nog vast. Het onderzoek gaat door. Heeft u informatie die kan helpen bij dit onderzoek, deelt u deze alstublieft met de politie via 0900-8844 of via het onderstaande meldformulier.