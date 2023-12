Verdachte aangehouden woningoverval Gouda

De gewapende overval vond vorig jaar november plaats. Op die avond hoorden de bewoners op de Adriaan Vlackstraat rond 22.45 uur gerommel op de bovenverdieping. De bewoners besloten er samen op af te gaan. Het bleek dat twee mannen via het balkon probeerden om de woning in te komen. De overvallers raakten in gevecht met een van de bewoners. Hierbij raakten zowel de bewoner als een van de overvallers gewond. Hierna vluchtten de twee mannen er via de voordeur vandoor.

Aanhouding

Op dinsdag 12 december is een van de verdachten aangehouden. De recherche gaat verder met het onderzoek en is nog op zoek naar de tweede verdachte.

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.