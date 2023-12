Aanhouding na explosie Vlaardingen

Net na middernacht klonk in de Gretha Hofstralaan een enorme knal als gevolg van een explosie. Het explosief bracht schade toe aan de ruiten en deur van een woning. Er was niemand thuis in de woning, die bestuurlijk gesloten is vanwege eerdere incidenten. Niemand raakte gewond.



Aanhouding

Als gevolg van eerdere incidenten stond er een toezichtscamera op de woning. Met behulp van de beelden en informatie van getuigen kon de politie al snel na de explosie een auto staande houden op de Mijnsherenlaan in Rotterdam. In deze auto zat een 26-jarige Rotterdammer. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. De man zit nog vast in het kader van nader onderzoek.

Dit jaar zijn alleen al in de politie-eenheid Rotterdam 176 verdachten aangehouden voor de verschillende explosies in de regio.



Eerdere incidenten

Zaterdag 9 december werd bij dezelfde woning aan de Gretha Hofstralaan een explosief gevonden na een melding van een verdacht pakket. Het explosief is door de EOD op de Watersportweg tot ontploffing gebracht.

De woning aan de Gretha Hofstralaan was toen al op last van de burgemeester gesloten evenals één woning en aangrenzend een bedrijfspand in de Koninginnestraat in Vlaardingen na eerdere explosies. Het is van groot belang dat deze incidenten stoppen: de impact op het veiligheidsgevoel van bewoners in de buurt waarbij de incidenten hebben plaatsgevonden, is groot. Gelukkig raakte tot op heden niemand gewond.



Melden helpt

Agenten zijn extra alert tijdens de surveillance, zowel in uniform als in burger. Op verschillende plekken zijn ook Mobiele Camera Units geplaatst. Maar bij het voorkomen als het oplossen achteraf spelen ook bewoners een grote rol. Als iemand iets verdachts ziet en dit direct bij ons meldt via 112, of wanneer na een incident een getuige zich snel meldt en ons een goed signalement geeft of de juiste vluchtrichting verteld, dan helpt dit enorm.

Als er mensen zijn die weten of er cobra’s ergens op een zolderkamer liggen, of van vuurwapenbezit, van lopende conflicten, dan horen wij dit ook graag zodat we nieuwe schietpartijen en explosies kunnen proberen te voorkomen. We vragen iedereen ook dit te blijven doen.



Anoniem blijven

Dat kan natuurlijk bij ons, maar als u dat liever niet wilt, kan het ook anoniem via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie en geeft alleen de inhoud van de melding. Niet waar of van wie die melding komt. Zo blijft de tipgever veilig en kunnen wij toch met de tip aan de slag.

Een andere mogelijkheid is via Team Criminele Inlichtingen. Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TCI de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia enkel bekend binnen het TCI. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie. Team Nationale Inlichtingen (lokaal tarief): 088 - 661 77 34.