Benoemingen leiding nieuwe landelijke eenheden politie

De huidige Landelijke Eenheid houdt op 1 januari 2024 op te bestaan. Vanaf dat moment komt de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) onder leiding van politiechef Inge Godthelp-Teunissen. Andy Kraag wordt haar plaatsvervangend politiechef bij de LX. Kraag is nu nog hoofd van de Dienst Landelijke Recherche (DLR). Ook Myria van Lith is benoemd tot hoofd Operatiën bij de LX. Van Lith is nu nog hoofd Operatiën in de Eenheid Zeeland-West-Brabant. De andere drie hoofden Operatiën binnen de LX zijn nog in de procedure.