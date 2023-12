Politie zoekt informatie over onbekende overleden man

Foto ter illustratie

De recherche wil de identiteit van de man achterhalen, zodat onderzocht kan worden waar hij vandaan komt en zodat zijn familie ingelicht kan worden. Daarnaast onderzoeken we wie er verantwoordelijk is voor zijn dood.

Het lichaam lag vermoedelijk al enige tijd in het water, waardoor het niet meer toonbaar is. De recherche hoopt dan ook dat mensen de man herkennen op basis van zijn kleding. Herkent u hem, of mist u iemand in uw omgeving? Neem dan contact op. Dat kan via onderstaand tipformulier. Of bel met 0900 - 8844. Vermeld daarbij dit zaaknummer: 2023577962.

Signalement en kleding

De man is ongeveer 1,60 meter lang

Kort haar

Vermoedelijk tussen de 20 en 40 jaar oud

Hij had een slecht gebit met rotte tanden

Hij droeg:

een grijs T-shirt met borstzakje

twee zwarte zwangerschapsleggings over elkaar

zwarte kuitwarmers

zwarte leren sneakers met witte zool van het merk Puma

De foto's van de schoenen en kleding staan hier.

2023577962 MB/JS