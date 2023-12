Opnieuw poging tot brandstichting bij coffeeshop

De coffeeshop werd eerder het doelwit van aanslagen. Afgelopen donderdag 17 december werd er ook al een explosief geplaatst. Ook toen volgde er geen ontploffing. Dit keer zag een getuige een persoon bij de coffeeshop. Toen diegene wegrende en er wat achterbleef, werd direct de politie gebeld.

Weet u meer?

Heeft u maandag 18 december tussen 02.00 en 02.30 uur de dader mogelijk gezien of heeft u andere informatie over dit incident. Bel dan met de recherche in Tilburg via 0900-8844. Anoniem tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Vermeld dan het dossiernummer 2023319991.