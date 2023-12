Aanhouding verdachte overval drogisterij Lelystad

Rond 09.40 uur die dag probeerde een man bij de kassa van het filiaal enkele boodschappen af te rekenen. De man wilde met een betaalpas afrekenen maar die weigerde. Enkele klanten die achter de man stonden mochten even voor gaan. Toen zij wegwaren, pakte de man een mes en deed een greep in de kassalade. Hij nam vervolgens een geldbedrag mee en verliet snel de winkel. Hij rende de winkel uit en verdween vermoedelijk richting het station Lelystad Centrum.

Aanhouding

De recherche startte direct een onderzoek op en kon al snel de overvaller identificeren. Dit leidde tot de aanhouding van de 38-jarige verdachte een dag na de overval.

Overval winkels

