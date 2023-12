Aanhoudingen in onderzoek na aantreffen overleden persoon

Op 1e kerstdag in de vroege ochtend trof de politie in een woningcomplex aan de Alberickstraat een overleden persoon aan. Er werd direct gestart met een grootscheeps onderzoek. Dat leidde ertoe dat in Venray twee personen zijn aangehouden. Het onderzoek loopt nog volop en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Zodra het kan meer info via Politie.nl

Op dit moment kan er niet meer informatie over deze zaak bekend worden gemaakt. Zodra dat wel kan volgt berichtgeving op politie.nl.

Heb je informatie?

Was je deze nacht of zondagavond in de buurt van de Alberickstraat en heb je iets gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor het onderzoek? Deel dit dan via 0800-6070, het tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Elk stukje informatie kan van doorslaggevend belang zijn in het onderzoek.

Eerdere berichtgeving over deze zaak lees je hier.