Terugblik 2023: 'De explosies zijn óns probleem'

Angst

Twee maanden later kwamen de explosieven. Eén in Groningen, twee in dezelfde straat in Winschoten, één in Oude Pekela en één bij een woning in Winschoten. Dat deed natuurlijk wel wat met de gemeenschap. Angst regeerde. De jeugd durfde ’s avonds niet meer op stap. De burgemeester besloot de Nacht van Winschoten af te lasten. De veiligheid was in het geding. Een TGO onderzocht alle geweldsincidenten.

Iedere dag werd ik wakker met de vraag: wat zou er nu weer zijn gebeurd? Met boa’s van de gemeente belegden onze wijkagenten informatiebijeenkomsten. Daar boden we mensen een luisterend oor en probeerden we nieuwe informatie boven water te krijgen. “Jullie weten toch wie het zijn? Pak ze op!”, kregen we veel te horen. Ik snap dat ook wel: de angst voor herhaling was groot. En met juridische argumenten kan je het niet winnen van een onderbuikgevoel. Wat als verkeerde panden zouden worden geraakt? Wat als onschuldigen zouden worden getroffen?

De situatie was zelfs zo onveilig, dat we maatregelen moesten nemen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo was het op sommige momenten gewoon niet langer verantwoord om bijvoorbeeld ongewapende politievrijwilligers de straat op te sturen. Gelukkig was de betrokkenheid van de collega’s groot en waren velen ondanks de vakantieperiode bereid een extra dienst of surveillance op zich te nemen.