Woningoverval Prins Mauritslaan Maastricht

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar deze woningoverval. Zo zijn rechercheurs bezig met tactisch onderzoek en worden sporen veiliggesteld. Een buurtonderzoek wordt in de loop van de ochtend gestart. Lees hier meer over het onderzoek.

Getuigen

Heb je iets gezien of gehoord? Heb je camerabeelden? Of weet je meer over deze overval? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via M. (0800-7000). Beelden kun je delen via www.politie.nl/upload.