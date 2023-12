Derde verdachte aangehouden in onderzoek naar dodelijke schietincident Heiman Dullaertplein/Erasmus MC

De politie is hem op het spoor gekomen in het onderzoek naar de herkomst van de wapens. De Hagenaar is gearresteerd voor verboden wapenbezit. Het rechercheteam onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat volop door met het onderzoek. Om die reden kunnen geen verdere mededelingen gedaan worden op dit moment.

Tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar het dodelijke schietincident Heiman Dullaertplein/Erasmus Medisch Centrum

Drie doden na schietincidenten Rotterdam