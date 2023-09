Drie doden na schietincidenten Rotterdam

foto: ANP

Slachtoffers in woning Heiman Dullaertplein

In een woning aan het Heiman Dullaertplein troffen hulpverleners een overleden 39-jarige vrouw uit Rotterdam aan en haar zwaargewonde 14-jarige dochter. Het meisje werd met spoed vervoerd naar het ziekenhuis en is daar aan haar verwondingen overleden. In de woning van de verdachte bleek -vermoedelijk door hem zelf- brand gesticht.



Slachtoffer in het Erasmus Medisch Centrum

Nadat de verdachte de woning aan het Heiman Dullaertplein verliet, ging hij richting het EMC. Daar liep de man een leslokaal binnen en schoot een 43-jarige docent neer. De man overleed daar aan zijn verwondingen. Hierna stichtte de dader in een ander deel van het EMC brand. Kort daarna verliet hij het gebouw.



Aanhouding van een 32-jarige Rotterdammer

Intussen kreeg de politie van meerdere getuigen tips waar de verdachte mogelijk kon zijn. Bij de zoektocht naar hem zagen agenten dat hij uit een van de gebouwen van het EMC liep. Daar werd de 32-jarige man rond 15.30 uur door een speciaal arrestatieteam aangehouden. Bij hun inzet in het EMC ademden zeven politiemannen van dit team rook in. Zij zijn nagekeken door medisch specialisten.

De verdachte bleek een student te zijn in het EMC. De man was eerder veroordeeld voor dierenmishandeling. We gaan er op dit moment vanuit dat de man gericht handelde.



Getuigen gezocht voor ons opsporingsonderzoek

Om erachter te komen wat er precies gebeurd is en hoe dat gegaan is, is een groot team van rechercheurs een onderzoek gestart. De politie is op zoek naar informatie. Heeft u informatie die het onderzoek kan helpen? Bel dan met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Heeft u camerabeelden van de schietincidenten? Deel deze met de politie via deze link.



Slachtofferhulp voor getuigen en betrokkenen

Wat vandaag gebeurd is, is voor iedereen enorm heftig. We kunnen ons voorstellen dat het op iedereen die erbij betrokken was een grote impact heeft. Voor getuigen of betrokkenen staat Slachtofferhulp Nederland klaar. Bel 0900-0101 of laat een bericht achter op de website van Slachtofferhulp Nederland als u hulp wil.

Lees hier het inmiddels gesloten liveblog.