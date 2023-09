Liveblog: Schietincident Rotterdam

De dader draagt gevechtskleding, is lang, heeft zwart haar, is naar schatting midden 20, draagt een rugzak en headphone. Hij heeft een handvuurwapen. Ziet u hem? Bel 112!

15:38 uur

Op dit moment is de DSI het gebouw van het EMC aan het controleren, de verdachte is nog niet aangehouden en de DSI kijkt of hij eventueel binnen in het EMC is.

15:10 uur

De dader is mogelijk op weg op een motorfiets. Hij draagt gevechtskleding, is lang, heeft zwart haar, is naar schatting midden 20, draagt een rugzak en headphone. Hij heeft een handvuurwapen. Ziet u hem? Bel 112!

15:06 uur

In een woning aan het #HeimanDullaertplein en in een leslokaal van het #EMC aan de #Rochussenlaan in #Rotterdam hebben op 28 september twee schietincidenten plaatsgevonden. Twee personen raakten gewond.Bij de schietincidenten raakten twee personen gewond. De politie doet onderzoek.