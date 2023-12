Aanhoudingen in onderzoek afspraken via datingsites

Eerder deed de politie een oproep alert te zijn op afspraken die tot stand kwamen via bepaalde websites. Deze websites worden vaker gebruikt voor snelle (seks)afspraken maar de ontmoetingen bleken niet altijd veilig te zijn.

Afgelopen maanden zijn er bij de politie in Limburg een aantal aangiften binnengekomen. “We zien een soort trend ontstaan” licht een teamchef van de recherche in Limburg toe. “Dit soort websites worden vaak gebruikt voor snelle (seks)afspraken, maar het is wel oppassen. Net zoals dit bij meerdere websites het geval is. “Het kan zomaar zijn dat er meer mensen slachtoffer zijn geworden van bovengenoemde praktijken. Maar uit schaamte of angst voor represailles wordt er geen aangifte gedaan” aldus de teamchef. “We roepen mensen op die hetzelfde is overkomen, zich bij ons te melden. Dat kan helpen in het onderzoek.”

De vier verdachten zijn allen afkomstig uit Venlo. Twee mannen zijn 22 jaar en de andere twee zijn 19 en 20 jaar.

Op dit moment kan niet meer informatie verstrekt worden, omdat de verdachten beperkende maatregelen opgelegd hebben gekregen. Dat wil zeggen dat ze enkel met hun advocaat contact kunnen hebben.