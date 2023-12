Mogelijke leider handel verdovende middelen aangehouden

De mannen die hij vermoedelijk aanstuurde, zijn eerder dit jaar op 4 juli aangehouden. Bij de doorzoekingen zijn destijds op diverse locaties (hard)drugs, een kogelwerend vest, meerdere vuurwapens en munitie aangetroffen.

Doorzoekingen

Op zes locaties zijn woensdag 6 december doorzoekingen gedaan in o.a. Nieuwegein, IJsselstein en Amsterdam. In een van de woningen in Nieuwegein is een vuurwapen en de zwaarste categorie vuurwerk aangetroffen. De EOD is ingeschakeld om het vuurwerk af te voeren en dit op een veilige plaats tot ontploffing te brengen.

Ondermijning

De politie richt zich samen met partners zoals gemeenten en Openbaar Ministerie op de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. In dit onderzoek is er extra aandacht voor de inbeslagname van luxe goederen die zijn aangeschaft met crimineel geld. Zo zijn onder andere dure schoenen en (audio)apparatuur in beslag genomen. Misdaad loont niet.

